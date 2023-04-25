"Постоянно находился в горячих точках": на фронте погиб украинский радиоведущий

Герой встал на защиту Родины в самом начале полномасштабной войны

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в редакцию популярного украинского СМИ "Суспільне". На фронте погиб их радиоведущий Дмитрий Сирык.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лисогор.

36-летний мужчина был родом из Северодонецка и много лет работал в Луганске, а с момента оккупации областного центра в 2014 году вернулся в родной город.

"Всегда хотел приехать в освобожденный от захватчиков Луганск и там отстраивать украинское вещание", — рассказывает Лисогор.

Более 15 лет он работал на радио, был диджеем, музыкальным редактором, радиоведущим, в том числе и на радио "Пульс". В радиоэфире слушатели знали Дмитрия под псевдонимом Иван Лопата.

Когда началась полномасштабная война, Дмитрий Сирык эвакуировал родителей, сына и невесту в безопасный регион. А в марте 2022 года стал в ряды ВСУ – был стрелком-снайпером.

"Он защищал нашу страну больше года. Постоянно находился в горячих точках Донецкой области. Мы все так мечтали, что после победы мы вернемся и в студию в Луганске, откуда мы все начинали наш творческий путь, и в нашу студию в Северодонецке и будем снова вместе восстанавливать украинскую речь. Но проклятая россия унесла жизнь Героя. Мы должны сделать все от нас возможное, чтобы память о нашем друге, коллеге, Герое жила вечно!" – говорит его коллега Виктория Марченко.

Напомним, ранее мы писали, что на войне погиб известный музыкант из Днепра.

Также мы сообщали, что стало известно о смерти опытного командира, которого искали более полугода.