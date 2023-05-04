Фото з його весілля облетіли весь світ та потрапили до The Times: на фронті загинув український військовий

Воїнові було 43 роки

Війна день за днем забирає життя хоробрих українських воїнів. Стало відомо про смерть В’ячеслава Хохлюка, який брав участь у звільненні Київщини від окупантів та був начальником зв’язку батальйону у п’ятій окремій штурмовій бригаді.

Лише у квітні минулого року фотографії з його весілля облетіли весь світ та потрапили до британської газети The Times. Про це повідомляє видання "Вечірній Київ".

Фото: Михайло Палінчак

Зі своєю коханою Анастасією Мохіною, яка, як і В’ячеслав, була у 112-ій бригаді територіальної оборони Києва, воїн розписався на Старокиївській горі у Києві 7 квітня 2022 року. Весілля під час війни тоді стало справді гучною подією, яку із захопленням обговорювали й за межами України.

Фото: Михайло Палінчак

"Відтепер офіційно чоловік і дружина. Замість сукні — форма, розписує комбат, на плечі не сумочка, а автомат, проте поряд найкращі люди, без яких такого свята просто не вийшло б! Цей день для нас — це мільйон обіймів, теплих слів, красивих квітів і справжніх і щирих людей поряд. Ви всі найкращі!" — написала того дня у своєму Instagram Анастасія.

Фото: Михайло Палінчак

Щастя цієї молодої пари вже за рік після весілля розбила жорстока війна. У квітні цього року стало відомо, що у боях за Україну В’ячеслав Хохлюк загинув. Прощання з героєм відбулося 27 квітня у столиці на Байковому цвинтарі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув популярний радіоведучий Дмитро Сірик, який хоробро став на захист Батьківщини у березні 2022 року.