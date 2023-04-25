"Постійно перебував у гарячих точках": на фронті загинув український радіоведучий

Герой став на захист Батьківщини на самому початку повномасштабної війни

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла і до редакції популярного українського ЗМІ "Суспільне". На фронті загинув їхній радіоведучий Дмитро Сірик.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

36-річний чоловік був родом із Сєвєродонецька і багато років працював у Луганську, а з моменту окупації обласного центру у 2014 році повернувся до рідного міста.

"Завжди хотів приїхати до звільненого від загарбників Луганська і там відбудовувати українське мовлення", — розповідає Лисогор.

Понад 15 років він працював на радіо, був діджеєм, музичним редактором, радіоведучим, у тому числі і на радіо "Пульс". У радіоефірі слухачі знали Дмитра під псевдонімом Іван Лопата.

Коли почалася повномасштабна війна, Дмитро Сірик евакуював батьків, сина та наречену до безпечного регіону. А у березні 2022 року став до лав ЗСУ – був стрільцем-снайпером.

"Він боронив нашу країну понад рік. Постійно перебував у гарячих точках на Донеччині. Ми всі так мріяли, що після перемоги ми повернемось і в студію в Луганську, звідки ми всі починали наш творчий шлях, і в нашу студію в Сєвєродонецьку і будемо знову разом відновлювати українське мовлення. Але клята росія забрала життя Героя. Ми повинні зробити все від нас можливе, щоб пам'ять про нашого друга, колегу, Героя жила вічно!" – каже його колега Вікторія Марченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на війні загинув відомий музикант із Дніпра.

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