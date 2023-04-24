Мріяв знову взяти бас: на війні загинув відомий музикант із Дніпра (фото)

Війна забрала життя ще одного героя

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших захисників. Трагічна новина прийшла до відомого дніпровського кавер-бенду LaLa Band. Він назавжди втратив одного зі своїх музикантів Сергія Артемова.

Про це повідомляється на сторінці музичного гурту у Facebook.

Його колеги розповіли, що чоловік із самісінького початку повномасштабного вторгнення росії вирішив для себе, що піде у ЗСУ захищати Батьківщину. Так і зробив.

"Більше року тому ти сказав нам, що йдеш в ЗСУ. За цей рік кожен твій приїзд був приводом відкласти всі важливі справи і побачитись, бо ти важливіший усіх тих справ. Ми ніколи не говорили з тобою про смерть, бо були впевнені, що це точно не про тебе" – розповідають музиканти.

Його товариші зазначають, що Сергій мріяв знову взяти бас-гітару і більше не міняти її на щось важке, але цьому, на жаль, не судилося статися.

"Ти обіцяв повернутись. Мріяв про самий крутий корпоратив. Мріяв знову взяти бас і більше не змінювати його на щось важке. Ти людина з величезними руками і таким же серцем! Ти друг. Ти басист нашого життя і душі. Ти назавжди в наших серцях і спогадах! Честь знати тебе і грати з тобою!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер вінницьких ультрас загинув під Бахмутом.

Також ми повідомляли, що на війні загинув досвідчений командир, який звільняв Бучу та Ірпінь.