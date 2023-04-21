На Донбасі загинув відомий український адвокат

Герой понад 20 років займався адвокатською діяльністю

В Україні триває війна з росією, яка забирає життя наших воїнів та мирних громадян. 21 квітня з фронту прийшла сумна новина – загинув відомий адвокат, кандидат юридичних наук Олександр Поліводський.

Про це повідомили у пресслужбі Національної асоціації адвокатів України.

Поліводський до лютого 2023 року очолював Комітет з аграрного, земельного та довкілевого права НААУ. Понад 20 років займався адвокатською діяльністю, спеціалізувався на аграрному та земельному праві, праві у сфері нерухомості та судових спорах.

Неодноразово запрошувався радником міжнародних організацій – Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Європейської комісії тощо, був радником низки громадських організацій аграрної сфери.

Увійшов до списку 10 найбільш рекомендованих юристів практики "Аграрне право" щодо дослідження "Вибір клієнта" та Топ-100 найкращих юристів України 2010—2011 років, проведеного "Юридичною газетою".

З початком повномасштабної агресії він пішов захищати Батьківщину від загарбників. А сьогодні, на жаль, стало відомо про його загибель. Його шлях воїна та захисника України обірвався під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Трагічну звістку вже прокоментувала й агрожурналістка Ганна Ковальчук.

"Загинув Олександр Паліводський. Ми всі його знали, він багато коментував і писав по ринку землі. Жах. Вічна Пам’ять", — каже вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній український нардеп загинув на передовій.

Також ми повідомляли, що на сході загинув активіст із Київщини, який брав участь у всіх важливих подіях новітньої історії України.