Брав участь у всіх важливих подіях новітньої історії України: на сході загинув активіст з Київщини

Український військовослужбовець виборював незалежність України на східному напрямку

Російська навала, яка нахабно вторглася на території нашої Батьківщини продовжує забирати життя найкращих і найвідважніших українських героїв. Цього разу стало відомо про трагічну загибель активіста Юрія Мороза.

Сумною звісткою у четвер, 20 квітня, поділилися на сторінці Національного військово-історичного музею України у соцмережі, зазначивши, що останній свій бій воїн Збройних сил провів 16 квітня на сході України.

"У Донецькій області загинув давній друг нашого музею Юрій Мороз. 1989 року, коли Юрію було чотирнадцять, він пристав до Спілки Незалежної Української Молоді (СНУМ), легендарної в той час юнацької організації. Став громадським активістом, брав участь у всіх важливих подіях новітньої історії України", — йдеться у публікації.

Що відомо про загиблого воїна

Юрій був сином відомого на Фастівщині краєзнавця і все життя захоплювався історією. Свого часу він навчався у семінарії та навіть планував стати. Друзі згадують про Юрія як про надзвичайно скромну та життєлюбну людину.

У 2014 році чоловік вирішив піту до військкомату та стати на оборону України від російських окупантів. А вже 24 лютого 2022 року Юрій, кий вже мав бойовий досвід, вступив до 207 батальйону тероборони. Загинув воїн від ворожого снаряду, який влетів у бліндаж.

Вічна пам'ять воїну!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у боях за Бахмут загинув розвідник Артур Пашкуляк із позивним "Махно".