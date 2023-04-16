Воював у найгарячішій точці: у бою за Бахмут загинув розвідник ГУР МО

Воїнові було 43 роки

У ході важких боїв за Бахмут, який є найгарячішою точкою на військовій карті України, загинув розвідник Артур Пашкуляк із позивним "Махно".

Про це повідомили у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У березні минулого року Пашкуляк приєднався до Батальйону імені Шейха Мансура та показав себе справжнім воїном, а також ефективним командиром. Також він брав участь у боях за Гуляйполе у Запорізькій області та стояв на обороні Києва.

Обороняти Україну на один із найважчих напрямків – до Бахмута, військовий вирушив уже бійцем ГУР МО.

"Побратими згадують про тяжке поранення Артура в руку, яке він отримав у Бахмуті під час перших виїздів. Вже наступного дня після поранення Махно повернувся до ладу. Він був людиною незламної волі та оптимізму", — йдеться у повідомленні.

Героя посмертно нагороджено відзнакою ГУР МО України за виконання спецзавдання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з початку квітня у складних боях із російськими окупантами під Бахмутом загинули п’ятеро бійців легендарного 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".