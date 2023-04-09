Під Бахмутом загинули п’ятеро бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"

Трагічну звістку про смерть військових повідомили їх побратими

З початку квітня на фронті загинули п’ятеро бійців 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", яким до смерті керував Дмитро Коцюбайло. Кожен із них хоробро бився з російськими окупантами на Бахмутському напрямі.

Сумну звістку повідомили на сторінці 1-ї окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" у Facebook.

У важких боях загинули Данило "Вікінг" Кондель, Назарій "Продюсер" Грибан, Олександр "Оборона" Оборонов, Валерій "Голем" Сенько, Іван "Мілан" Ротар.

Зазначається, що прощання у Конделем відбулося 8 квітня на Лісовому цвинтарі у Києві, з Назарієм Грибаном попрощалися у селі Софіївська Борщагівка 8 квітня, того ж дня на Лісовому цвинтарі у столиці поховали Олександра Оборонова. З Валерієм Сеньком прощаються 9 квітня у місті Чернігів, а з Іваном Ротарем попрощаються 10 квітня у селі Костичани, Новоселицький район Чернівецької області.

Зазначимо, що 10 березня у Києві попрощалися з легендарним військовим Дмитром Коцюбайлом, який керував батальйоном "Вовки Да Вінчі". Попрощатися із захисником прийшов президент Володимир Зеленський, а також військове керівництво країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув грузинський доброволець Арсен Кецбая. Він став четвертим грузином, який помер на фронті з початку квітня 2023 року.