Як допомогти родинам загиблих героїв — інструкція від волонтерки Ярової

Найпопулярніший запит є на одяг для дітей середнього віку

Громадська організація "Мрія дітей України" звернулася до українців з проханням підтримати сім'ї полеглих воїнів в рамках проекту "Одягни майбутнє". Керівниця організації та волонтерка Дана Ярова опублікувала інструкцію, як кожен може долучитися до корисної справи.

"Стартує спільний проект ГО "Мрія дітей України" та Нової Пошти – "Одягни майбутнє". Наша місія — допомогти дітям, у яких війна забрала обох чи одного з батьків, забезпечити їх новими речами (одягом та взуттям). Завдяки співпраці із Новою Поштою українці безкоштовно надсилатимуть речі, які ми сортуватимем за потребами сімей, і також без плати за перевезення надсилатимем діткам, які цього найбільше потребуватимуть." — розповіла Дана.

Щоб долучитися до підтримки дітей необхідно:

Придбати нові речі. Принести пакунок на будь-яке відділення Нової пошти. Вказати отримувача – ГО "Мрія дітей України", Київ, відділення Нової пошти № 1, тел. 068 855 09 60. Зазначити, що оплата за рахунок отримувача.

Отриману допомогу волонтери відсортують відповідно до розмірів та потреб. За тиждень після відправлення діти героїв одягнуть новий одяг та взуття, додала Ярова. Найпопулярніший запит є на одяг для дітей середнього віку: джинсовий повсякденний одяг, спортивні костюми, домашній одяг.