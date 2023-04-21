У Києві попрощалися з загиблим на війні екснардепом Олегом Барною (ексклюзивні фото)

Віддати останню шану загиблому захиснику прийшли рідні, побратими, активісти та політики.

В п'ятницю, 21 квітня, у Києві попрощалися з екснардепом Олегом Барною, який загинув 17 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання.

Панахида за загиблим відбулася у Михайлівському соборі, після чого з воїном прощалися на Майдані Незалежності.

Провести в останню путь захисника прийшли рідні, побратими, волонтери, активісти та журналісти. На прощання також прийшов колишній президент України Петро Порошенко із дружиною.

На церемонії прощання побував і фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Прощання з Олегом Барною у Михайлівському соборі у Києві

Петро і Марина Порошенко прийшли віддати останню шану полеглому захиснику

Крім того, 21 квітня в Михайлівському соборі прощалися з командиром єгерського взводу 31-річним жителем Тернополя Валерієм Дороховим.

Відомо, що Олег Барна загинув на Донбасі. У званні старшого сержанта він служив у піхоті, був помічником гранатометника, який гідно виконував усі поставлені перед ним бойові задачі. До свого 56-річчя Олег не дожив всього один день, адже його день народження – 18 квітня.

Поховають Олега Барну 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області.

Рідні полеглого воїна

Церемонія прощання продовжилася на Майдані Незалежності

21 квітня також прощалися з командиром єгерського взводу Валерієм Дороховим

Провести в останню путь ексдепутата прийшли колеги-політики

Прощання з Олегом Барною на Майдані Незалежності

Поховають Олега Барну у рідному селі на Тернопільщині

Фото і відео: Ян Доброносов

Відзначимо, Олег Барна займав активну громадянську позицію. Був активним учасником Євромайдану, а під час зіткнень у Маріїнському парку отримав поранення в голову та праве плече. Після початку російської окупації Донбасу вирушив на фронт у складі 128-ї окремої гірської піхотної бригади.

Потрапив до Верховної Ради у жовтні 2014 року як мажоритарник від "Блоку Петра Порошенка". У перші дні повномасштабного вторгнення росії пішов на фронт і вже 25 лютого 2022 року був зарахований у ЗСУ.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув відомий український гуморист, актор та віце-чемпіон "Ліги Сміху" Роман Іваненко.

А 16 квітня стало відомо про смерть розвідника Артура Пашкуляка із позивним "Махно".