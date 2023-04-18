Екс-нардеп Олег Барна загинув у боях проти росіян: чим запам’ятався політик

Політик був стрільцем у 68-й окремій єгерській бригаді

У вівторок, 18 квітня, стало відомо про те, що на фронті загинув колишній народний депутат Олег Барна. Трагедія сталася 17 квітня за день до його 56-річчя.

"Телеграф" вирішив нагадати, чим був відомий політик, а також про скандали за його участю.

Барна до Революції гідності працював учителем математики, фізики та інформатики у Тернопільській області, проте активну громадянську позицію почав виявляти ще з початку 90-х. Активно виступав проти політики Леоніда Кучми та очолював місцеві передвиборчі штаби БЮТ та Віктора Ющенка.

Був активним учасником Євромайдану, а під час зіткнень у Маріїнському парку отримав поранення в голову та праве плече.

Після початку російської окупації Донбасу вирушив на фронт у складі 128-ї окремої гірської піхотної бригади. У боях отримав контузію.

У жовтні 2014 року потрапив до Верховної Ради як мажоритарник від "Блоку Петра Порошенка".

Будучи нардепом відзначився рядом бійок, у тому числі з нардепом від "Радикальної партії" Юрієм Чижмарем, "свободівцем" Юрієм Левченком та "слугою народу" Дмитром Соломчуком. Проте найбільшу популярність йому дав інцидент 11 грудня 2015 року, коли він спробував винести тодішнього прем’єра України Арсена Яценюка з трибуни парламенту.

Після цього його виключили із БПП, але 29 березня 2016 року повернули.

Після початку повномасштабного вторгнення росії Барна вирушив на фронт і був стрільцем у 68-й окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в боях за Бахмут загинув розвідник Артур Пашкуляк із позивним "Махном". Побратими згадують чоловіка як людину незламної волі.