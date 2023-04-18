У свій День народження: колишній народний депутат України загинув у боях проти росіян

Екснардеп із першого дня вторгнення вирушив на фронт

Колишній народний депутат України Олег Барна віддав своє життя, захищаючи нашу країну від російських окупантів.

Інформацію про це оприлюднив журналіст Роман Реведжук, а згодом підтвердив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський.

"Олег Барна загинув. Сьогодні на передовій. Сьогодні він мав День народження", — написав Реведжук.

Журналіст нагадав, що Барна вирушив воювати ще 2014 року, проте згодом повернувся, щоб стати нардепом. Після початку вторгнення росіян експолітик знову вирушив воювати навіть попри те, що мав інвалідність.

На момент загибелі йому було 56 років.

Цю інформацію повідомив і Дмитрашковський, проте він зазначив, що трагедія сталася не 18 квітня, а днем раніше.

Барна був нардепом VIII скликання та потрапив до Ради з "Блоком Петра Порошенка" (нині "Європейська солідарність"). Найбільшої популярності він отримав, коли 11 грудня 2015 року спробував винести тодішнього прем’єра України Арсена Яценюка з трибуни парламенту.

Після цього його виключили із БПП, але 29 березня 2016 року повернули.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в боях за Бахмут загинув розвідник Артур Пашкуляк із позивним "Махно". Побратими згадують чоловіка як людину незламної волі.