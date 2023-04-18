Экс-нардеп Олег Барна погиб в боях против россиян: чем запомнился политик

Политик был стрелком в 68-й отдельной егерской бригаде

Во вторник, 18 апреля, стало известно о том, что на фронте погиб бывший народный депутат Олег Барна. Трагедия произошла 17 апреля, за день до его 56-летия.

"Телеграф" решил напомнить, чем был известен политик, а также о скандалах с его участием.

Барна до Революции достоинства работал учителем математики, физики и информатики в Тернопольской области, однако активную гражданскую позицию начал проявлять еще с начала 90-х. Активно выступал против политики Леонида Кучмы и возглавлял местные предвыборные штабы БЮТ и Виктора Ющенко.

Являлся активным участником Евромайдана, а во время столкновений в Мариинском парке получил ранение в голову и правое плечо.

После начала российской оккупации Донбасса отправился на фронт в составе 128-й отдельной горно-пехотной бригады. В боях получил контузию.

В октябре 2014 года попал в Верховную Раду как мажоритарщик от "Блока Петра Порошенко".

Будучи нардепом отличился рядом драк, в том числе с нардепом от "Радикальной партии" Юрием Чижмарем, "свободовцем" Юрием Левченко и "слугой народа" Дмитрием Соломчуком. Однако наибольшую известность ему принес инцидент 11 декабря 2015 года, когда он попытался вынести тогдашнего премьера Украины Арсена Яценюка с трибуны парламента.

После этого его исключили из БПП, но 29 марта 2016 года вернули.

После начала полномасштабного вторжения россии Барна отправился на фронт и был стрелком в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Бахмут погиб разведчик Артур Пашкуляк с позывным "Махно". Побратимы вспоминают мужчину как человека несокрушимой воли.