В Киеве простились с погибшим на войне экс-нардепом Олегом Барной (эксклюзивные фото)

Отдать последний почет погибшему защитнику пришли родные, собратья, активисты и политики.

В пятницу, 21 апреля, в Киеве простились с экс-нардепом Олегом Барной, погибшим 17 апреля на Донбассе во время выполнения боевого задания.

Панихида по погибшему состоялась в Михайловском соборе, после чего с воином прощались на Майдане Незалежности.

Провести в последний путь защитника пришли родные, собратья, волонтеры, активисты и журналисты. На прощание также пришел бывший президент Украины Петр Порошенко с супругой.

На церемонии прощания побывал и фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Прощание с Олегом Барной в Михайловском соборе в Киеве

Петр и Марина Порошенко пришли отдать последний почет павшему защитнику

Кроме того, 21 апреля в Михайловском соборе прощались с командиром егерского взвода 31-летним жителем Тернополя Валерием Дороховым.

Известно, что Олег Барна погиб на Донбассе. В звании старшего сержанта он служил в пехоте, был помощником гранатометчика, достойно выполнявшего все поставленные перед ним боевые задачи. До своего 56-летия Олег не дожил всего один день, ведь его день рождения – 18 апреля.

Похоронят Олега Барну 23 апреля в родном селе Белобожница Тернопольской области.

Родные павшего воина

Церемония прощания продолжилась на Майдане Незалежности

21 апреля также прощались с командиром егерского взвода Валерием Дороховым

Провести в последний путь экс-депутата пришли коллеги-политики

Прощание с Олегом Барной на Майдане Незалежности

Похоронят Олега Барну в родном селе в Тернопольской области

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, Олег Барна занимал активную гражданскую позицию. Был активным участником Евромайдана, а во время столкновений в Мариинском парке получил ранение в голову и правое плечо. После начала российской оккупации Донбасса отправился на фронт в составе 128-й горной пехотной бригады.

Попал в Верховную Раду в октябре 2014 как мажоритарщик от "Блока Петра Порошенко". В первые дни полномасштабного вторжения россии ушел на фронт и уже 25 февраля 2022 был зачислен в ВСУ.

Напомним, как сообщал Телеграф, на фронте погиб известный украинский юморист, актер и вице-чемпион "Лиги Смеха" Роман Иваненко.

А 16 апреля стало известно о смерти разведчика Артура Пашкуляка с позывным "Махно".