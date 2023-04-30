"Його ім’я вписано у військову історію не лише України": на фронті загинув легендарний зенітник ЗСУ

Боєць двічі був пораненим, але все одно повернувся на фронт

У боях проти російських загарбників загинув найрезультативніший зенітник ЗСУ, уродженець Житомирщини Андрій Лінійчук (позивний "Кельт").

Інформацію про це оприлюднила пресслужба 95-ї окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

"Ім’я воїна 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України сержанта Андрія Лінійчука на псевдо "Кельт" вже вписане у військову історію не лише України, а й Великої Британії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що український герой став першим, хто використав ПЗРК "Martlet" (переносна модифікація "Starstreak") у бойових умовах.

На рахунку Лінійчука 16 БПЛА "Орлан", один БПЛА "Zala" та вертоліт Ка-52. За свої здобутки сержант став повним кавалером ордена "За мужність".

У ході боїв український захисник двічі отримував поранення, але після лікування повертався на фронт.

"Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів. Ми обов’язково помстимося за смерть Андрія", — розповіли побратими бійця.

Як повідомлялося раніше, 30 квітня також стало відомо, що на фронті загинув журналіст Володимир Мукан. Днями він повідомив, що одержав офіцерське звання.