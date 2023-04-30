Героїчно загинув під час завдання: у Бахмуті пав український воїн-журналіст (фото)

Воїн пав під час виконання бойового завдання

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших захисників. Трагічна новина прийшла до родини журналіста Володимира Мукана.

Сумна новина з’явилася на його сторінці у Facebook, де лише нещодавно захисник розповідав про те, що отримав офіцерське звання.

До війни Мукан працював журналістом та редактором у "Газеті по-українськи", журналі "Країна" та інтернет-порталі Gazeta.ua, проте пізніше став на шлях воїна та зі зброєю в руках захищав Україну від російських загарбників. Тільки у квітні він розповів, що йому випала честь здобути погони офіцера ЗСУ.

"Ніколи не думав, що буду військовим. Але випала честь служити в час війни і отримати погон молодшого лейтенанта саме в зоні бойових дій на найгарячішому напрямі.Вдячний командиру батальйону під позивним "Тринадцятий" і тим, хто завжди підтримував мене та лишається пліч-о-пліч. Служу українському народові!", — говорив воїн.

А вже сьогодні стало відомо, що боєць загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання у Бахмуті.

"29 квітня 2023 року в Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ. Дату і час прощання з Володимиром буде повідомлено пізіше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що війна з росією забрала життя ще одного медійника. Відомий журналіст та воїн Олександр Бондаренко. ЗСУ загинув на Донбасі.

Також ми повідомляли, що у Бахмуті загинув український дзюдоїст Віталій Паращук.