Війна з росією забрала життя ще одного медійника: відомий журналіст і воїн ЗСУ загинув на Донбасі (фото)

Воїн тривалий час боронив незалежність Батьківщини, однак перемоги не дочекався

У боях з російськими окупантами Україна втратила ще одного медійника — військовослужбовця, журналіста та комунікаційника Олександра Бондаренка.

Сумною звісткою у п'ятницю, 28 квітня, поділилися в Інституті масової інформації, зазначивши, що останній свій бій Олександр провів у складі 112-ї бригади тероборони Збройних сил України 22 квітня 2023 року неподалік села Діброва (Луганська область).

Що відомо про загиблого воїна

Як пише "Бабель" Олександр Бондаренко успішно закінчив Луганський національний університет де вивчав українську філологію. Потому тривалий час працював на кабельному телебаченні. А потім перебрався жити до столиці, де працював на "Громадському радіо" і у "Першому національному".

У кінці 2005 року журналіст представляв телеканал у воєнно-тактичних змаганнях для журналістів "Один день в солдатах". У рамках відповідного проєкту влада намагалася популяризувати службу у війську.

З 2007 по 2011 рік писав новини для української служби ВВС. Також працював на каналу UBR та "Україна. У 2015-му Олександр обіймав посаду головреда програми розслідувань "Інсайдер" на ICTV.

Варто зазначити, що Бондаренко став вже 55-м медійником, які загинули в результаті збройної агресії росії з початку її повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, війна з росією забрала життя кандидата у майстри спорту з паверліфтингу та призера чемпіонатів Чернігівської області Олександра Лізіна.