Мужчине было 46 лет

В россии загадочно скончался заместитель министра образования и науки Петр Кучеренко, который также являлся мужем певицы Дианы Гурцкой.

Как информируют российские СМИ, 46-летний Кучеренко возвращался с Кубы в россию, однако на борту самолета ему стало плохо.

Сообщается, что из-за этого самолет совершил экстренную посадку, однако спасти чиновника не удалось. О причинах смерти информации пока не поступало.

"Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось", — говорится в сообщении Минобрнауки россии.

Чиновник родился 3 мая 1977 года. Занимал пост замминистра науки и высшего образования рф с 30 марта 2020 года. С 17 июня 2021 года был назначен статс-секретарем — замминистра науки и высшего образования.

Как сообщалось ранее, во время боев в Украине был ликвидирован автор команды КВН "Уральские пельмени", известный бард Игорь Истомин, который добровольно пошел воевать на стороне оккупационной армии.