На войне погиб российский КВНщик и бард: добровольно пошел убивать украинцев

россиянин скрыл, что идет на войну, рассказав всем, что едет на заработки

В то время, как иностранные добровольцы отдают свои жизни, защищая украинцев от неспровоцированной и невероятно жестокой российской агрессии, россияне тоже добровольно отправляются воевать, правда с другими целями — убивать, насиловать и грабить. Автор команды КВН "Уральские пельмени", известный бард Игорь Истомин пошел на войну добровольцем и погиб.

Об этом сообщают российские СМИ.

Втайне от родственников, сказав, что поехал на заработки на стройку, Истомин пошел воевать в Украину в мае 2022 года. Провоевал недолго — уже летом он погиб. При этом россиянин год числился пропавшим без вести. Все это время его разыскивали родственники и друзья и недавно стало известно о гибели Истомина, который носил воинское звание "сержант".

На момент смерти ему был 51 год, у него осталась жена и двое детей. Истомина похоронили в Екатеринбурге и посмертно наградили за "героизм, мужество, самоотверженность", награду получат его родственники.

Как ранее сообщал "Телеграф", потери российской армии с начала полномасштабной войны уже превысили рубеж в 200 тысяч человек, и это больше, нежели в любой войне со временем Второй мировой. Количество погибших оккупантов сопоставимо с численностью 16-и армий стран НАТО.