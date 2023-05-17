Сражался за Бахмут: на фронте погиб ветеран спецназа армии США (фото)

Воин либо оказался в ловушке в обрушившемся здании, либо был убит "заградительным огнем" российской артиллерии

Свои жизни за Украину отдают не только наши воины, но и иностранные добровольцы — в районе Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои, во время российского артиллерийского обстрела погиб ветеран спецназа армии США Николас Маймер.

Об этом сообщает CNN.

Как рассказал подполковник в отставке Перри Блэкберн, основатель некоммерческой организации AFGFree, с которой Маймер работал в Украине, американский доброволец находился в обрушившемся после российского обстрела здании в Бахмуте.

По словам украинских бойцов, которые были с Маймером, он либо оказался в ловушке в обрушившемся здании, либо был убит "заградительным огнем" российской артиллерии.

"Они заняли позицию, пошла тяжелая артиллерия, и здание начало разрушаться. Именно тогда большинству находившихся там американцев и украинцев удалось спастись. К сожалению, Нику не удалось сбежать", — рассказал друг Маймера, американец, который также воюет в Украине.

Уверенность в гибели ветерана спецназа США появилась после того, как главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин показал тело погибшего американца в видеоролике, опубликованном в Telegram.

Как ранее сообщал "Телеграф", в мае российские оккупанты убили корреспондента французского издания AFP Армана Солдина. В результате обстрела Часового Яра 9 мая французский журналист получил ранения, несовместимые с жизнью.