Сражался за Бахмут: на фронте погиб ветеран спецназа армии США (фото)
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Воин либо оказался в ловушке в обрушившемся здании, либо был убит "заградительным огнем" российской артиллерии
Свои жизни за Украину отдают не только наши воины, но и иностранные добровольцы — в районе Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои, во время российского артиллерийского обстрела погиб ветеран спецназа армии США Николас Маймер.
Об этом сообщает CNN.
Как рассказал подполковник в отставке Перри Блэкберн, основатель некоммерческой организации AFGFree, с которой Маймер работал в Украине, американский доброволец находился в обрушившемся после российского обстрела здании в Бахмуте.
По словам украинских бойцов, которые были с Маймером, он либо оказался в ловушке в обрушившемся здании, либо был убит "заградительным огнем" российской артиллерии.
"Они заняли позицию, пошла тяжелая артиллерия, и здание начало разрушаться. Именно тогда большинству находившихся там американцев и украинцев удалось спастись. К сожалению, Нику не удалось сбежать", — рассказал друг Маймера, американец, который также воюет в Украине.
Уверенность в гибели ветерана спецназа США появилась после того, как главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин показал тело погибшего американца в видеоролике, опубликованном в Telegram.
Как ранее сообщал "Телеграф", в мае российские оккупанты убили корреспондента французского издания AFP Армана Солдина. В результате обстрела Часового Яра 9 мая французский журналист получил ранения, несовместимые с жизнью.