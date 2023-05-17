Хватило бы людей на 16 армий НАТО: потери рф превысили цифры любой войны после Второй мировой

Потери россии пока не превышают численность армий только трех стран НАТО

Потери российской армии уже пересекли рубеж в 200 тысяч человек за время полномасштабной войны в Украине и это больше, нежели в любой войне со временем Второй мировой. За этот период страна-агрессор потеряла войско по численности как у 16 армий стран НАТО.

Об этом свидетельствует рейтинг Global Firepower.

"У 28 государств-членов Альянса численность армий ниже, чем чуть больше года потеряла Россия. Если сравнивать, москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что численность этих 16 армий стран НАТО составляет 193 тысячи. Там образом, потери россии превысили эту цифру на 7 тысяч. Речь идет об армиях следующих стран:

Болгария – 25 тыс. регулярных войск,

Финляндия – 24 тыс.,

Венгрия – 23 тыс.,

Норвегия – 23 тыс.,

Литва – 16 тыс.,

Дания – 16 тыс.,

Хорватия – 15 тыс.,

Словакия – 13 тыс.,

Северная Македония – 9 тыс.,

Албания – 8 тыс.,

Словения – 7 тыс.,

Латвия – 6,5 тыс.

Эстония – 4 тыс.,

Черногория – 2,5 тыс.,

Люксембург – 1 тыс.,

Исландия – почти отсутствуют регулярные войска.

Пока еще потери россии не превышают численность армии США (1 млн 390 тыс.), армии Турции (425 тыс.) и армии Франции (205 тыс.). Но, к слову, к последней стране рф понемногу подбирается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Марк Милли рассказал, сколько российских оккупантов еще находится на территории Украины.