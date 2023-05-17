Хватило бы людей на 16 армий НАТО: потери рф превысили цифры любой войны после Второй мировой
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Потери россии пока не превышают численность армий только трех стран НАТО
Потери российской армии уже пересекли рубеж в 200 тысяч человек за время полномасштабной войны в Украине и это больше, нежели в любой войне со временем Второй мировой. За этот период страна-агрессор потеряла войско по численности как у 16 армий стран НАТО.
Об этом свидетельствует рейтинг Global Firepower.
"У 28 государств-членов Альянса численность армий ниже, чем чуть больше года потеряла Россия. Если сравнивать, москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО", — говорится в сообщении.
Отмечается, что численность этих 16 армий стран НАТО составляет 193 тысячи. Там образом, потери россии превысили эту цифру на 7 тысяч. Речь идет об армиях следующих стран:
- Болгария – 25 тыс. регулярных войск,
- Финляндия – 24 тыс.,
- Венгрия – 23 тыс.,
- Норвегия – 23 тыс.,
- Литва – 16 тыс.,
- Дания – 16 тыс.,
- Хорватия – 15 тыс.,
- Словакия – 13 тыс.,
- Северная Македония – 9 тыс.,
- Албания – 8 тыс.,
- Словения – 7 тыс.,
- Латвия – 6,5 тыс.
- Эстония – 4 тыс.,
- Черногория – 2,5 тыс.,
- Люксембург – 1 тыс.,
- Исландия – почти отсутствуют регулярные войска.
Пока еще потери россии не превышают численность армии США (1 млн 390 тыс.), армии Турции (425 тыс.) и армии Франции (205 тыс.). Но, к слову, к последней стране рф понемногу подбирается.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Марк Милли рассказал, сколько российских оккупантов еще находится на территории Украины.