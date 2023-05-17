Укр

Хватило бы людей на 16 армий НАТО: потери рф превысили цифры любой войны после Второй мировой

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
россия потеряла на войне огромное количество своих военных Новость обновлена 17 мая 2023, 16:33
россия потеряла на войне огромное количество своих военных

Потери россии пока не превышают численность армий только трех стран НАТО

Потери российской армии уже пересекли рубеж в 200 тысяч человек за время полномасштабной войны в Украине и это больше, нежели в любой войне со временем Второй мировой. За этот период страна-агрессор потеряла войско по численности как у 16 армий стран НАТО.

Об этом свидетельствует рейтинг Global Firepower.

"У 28 государств-членов Альянса численность армий ниже, чем чуть больше года потеряла Россия. Если сравнивать, москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что численность этих 16 армий стран НАТО составляет 193 тысячи. Там образом, потери россии превысили эту цифру на 7 тысяч. Речь идет об армиях следующих стран:

  • Болгария – 25 тыс. регулярных войск,
  • Финляндия – 24 тыс.,
  • Венгрия – 23 тыс.,
  • Норвегия – 23 тыс.,
  • Литва – 16 тыс.,
  • Дания – 16 тыс.,
  • Хорватия – 15 тыс.,
  • Словакия – 13 тыс.,
  • Северная Македония – 9 тыс.,
  • Албания – 8 тыс.,
  • Словения – 7 тыс.,
  • Латвия – 6,5 тыс.
  • Эстония – 4 тыс.,
  • Черногория – 2,5 тыс.,
  • Люксембург – 1 тыс.,
  • Исландия – почти отсутствуют регулярные войска.

Пока еще потери россии не превышают численность армии США (1 млн 390 тыс.), армии Турции (425 тыс.) и армии Франции (205 тыс.). Но, к слову, к последней стране рф понемногу подбирается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Марк Милли рассказал, сколько российских оккупантов еще находится на территории Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери