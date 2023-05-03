Потери огромны, но осталось еще много: в США рассказали, сколько оккупантов находится в Украине

Мобилизация в россии помогла частично закрыть потребности россиян в солдатах

Согласно американским оценкам, россия во время вторжения в Украину потеряла от 200 до 250 тысяч солдат, однако примерно столько же все еще остаются на оккупированных территориях.

Как рассказал председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью Foreign Affairs, цифра потерь включает в себя как убитых, так и раненных.

"Возможно, более 200 тысяч — возможно, 250 000, большое количество российских потерь, убитых и раненых", — сказал он.

По его словам, российский диктатор владимир путин попытался восстановить потери на фронте через мобилизацию резервистов и привлек на фронт еще около 300 тысяч человек.

Таким образом, говорит Милли, на оккупированной части Украины все еще находится около 200 тысяч российских военных, которые испытывают проблемы с управляемостью, обучением, вооружением и оснащением.

"Но они там есть", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, что во время боевых действий в Украине были ликвидированы более 10 тысяч кадыровцев.

Кроме того, огромные потери также понесла ЧВК "Вагнер", которая в одних лишь боях за Бахмут могла потерять 20-30 тысяч человек.