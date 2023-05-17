200 тысяч есть! Генштаб озвучил "юбилейные" цифры потерь окупантов

Враг не останавливается и бросает своих солдат в мясорубку войны ради собственных захватнических целей.

Генштаб ВСУ отчитывается о преодолении следующего рубежа в количестве убитых россиян в Украине — 200 тысяч человек. На это понадобилось полгода — о 100 тысячах убитых оккупантов отчитывались в декабре 2022 года.

Кроме 200590 ликвидированных кафиров, количественный прирост которых за сутки составил 610 человек, впечатляюще выглядят и потери врага в других категориях. Среди них:

танков ‒ 3771

боевых бронированных машин ‒ 7365

артиллерийских систем – 3166

средства ПВО ‒ 318

крылатые ракеты 982 (+9),

автомобильной техники и автоцистерн – 6067

Потери врага в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские потери убитыми и ранеными могут быть еще выше — в США сообщали о большем количестве, однако подчеркнули, что еще столько же находятся на территории Украины. Речь о 200 тысячах врагов. Однако в россии считают, что потери меньше. Даже более независимые исследования называют значительно меньшее количество, правда, отмечают, что пропавших без вести сосчитать невозможно и в перечень ликвидированных их не включали. В целом большинство погибших это либо мобилизованные, либо наемники вроде вагнеровцев.