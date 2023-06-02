"Я навіть трохи втомився": Зеленський розповів, як хоче боротися з тими, хто допомагає рф обходити санкції

Деякі країни ЄС допомагають росії обходитися санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відкидає можливості публічного тиску на тих, хто допомагає росії обходити санкції. За його словами, обхід санкцій допомагає росії виробляти більше ракет.

Про це український президент заявив під час брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Зеленський зазначив, що втомився боротися з тим, що деякі країни допомагають росії обходити санкції.

"Є, на жаль, держави в усьому світі, і на Європейському континенті, які хочуть цього чи не хочуть, але допомагають обходити санкції. Обхід санкцій – чесно кажучи, я навіть трохи втомився у цій же боротьбі, гадаю, я почну публічно боротися з тими, хто дає змогу обходити ці санкції", — сказав президент.

Зеленський додав, що чим більше у росії шансів обходити санкції, тим вищі можливості збільшити виробництво ракет. Щоб "не виглядати йолопами" Україна замість того, щоб збільшувати виробництво ракет для ППО, має позбавити росію можливості обходити санкції та виробляти балістичні ракети.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський ввів санкції проти 220 юридичних та 51 фізичних осіб із росії. Варто зазначити, що під санкціями опинилися не лише російські, а й низка закордонних компаній.