Польща підготувала "сюрприз" для російських та білоруських вантажоперевізників: подробиці

Польща у відповідь на арешт свого активіста вводить санкції проти Білорусі та закриває кордон для російських та білоруських фур

Польща зупиняє рух вантажівок для російських та білоруських автомобілів через кордон Білорусі. Обмеження набирають чинності з 1 червня 2023 року та діють до особливого розпорядження.

Таке розпорядження підписав 29 травня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський, повідомляє PAP. Обмеження стосуються не лише вантажівок, а й тягачів, автопоїздів, причепів, напівпричепів, зареєстрованих у росії чи Білорусі.

Водночас МВС Польщі запровадило санкції проти 365 білоруських чиновників, 20 організацій та 16 підприємців, які пов’язані з російським капіталом. Такий крок було зроблено через ув’язнення активіста польської меншини в Білорусі, співголови Спілки поляків Білорусі Анджея Почобута.

Санкції готували з лютого 2023 року одразу після винесення вироку Почобуту. Через два дні Польща призупинила рух на автомобільному прикордонному переході з Білоруссю у Бобровниках. Глава польського МВС підкреслив, що цей перехід буде закрито доти, доки Анджей Почобут перебуває у в’язниці. На сьогоднішній день єдиний вантажний автомобільний пункт пропуску, де білоруський транспорт міг проходити митне оформлення, був Кукуріки – Козловичі з терміналом у Корощині.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна запровадила санкції проти сотень росіян та підприємств країни-агресора. Під санкціями на 10 років опинилися не лише російські, а й низка закордонних компаній.