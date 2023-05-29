Нові правила: хто з українців зможе виїжджати за кордон з 1 червня

З 1 червня в Україні почнуть діяти нові правила виїзду з країни

В Україні продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації, а це означає, що багатьом нашим громадянам, як і раніше, заборонено виїжджати за кордон. Утім, існує ціла низка категорій українців, яким дозволено перетинати державний кордон.

"Телеграф" розповідає про правила виїзду за кордон у червні.

Як пише видання "Знай", з 1 червня в Україні почнуть діяти нові правила виїзду з країни. Їх хочуть змінити через зловживання дозволом під час воєнного стану, а вони стосуються деяких категорій чоловіків. Вони торкнуться держслужбовців та діячів культури.

Так, із зазначеного періоду держслужбовці зможуть на законних підставах виїжджати за кордон у відрядження, яке має бути підтверджено документально та на певний термін.

Також нові правила стосуються культурних діячів. А саме, дозвіл на виїзд надається лише після надання докладної інформації про місце проведення заходу в тому числі. Також від тих, хто виїхав, вимагатимуть звіт після повернення додому. Проте остаточне рішення про виїзд приймають саме прикордонники.

Кому можна буде виїжджати з України влітку?

Працівники певних професій: члени екіпажів кораблів, працівники залізничного транспорту, авіаційний персонал, водії транспортних засобів, які мають ліцензію на міжнародні перевезення, водії-волонтери, діячі культури для благодійного збору коштів, спортсмени та тренери для участі у змаганнях та зборах.

За сімейним станом: батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, батьки або опікуни дітей з інвалідністю, самотні батьки, особи, які доглядають дружину або батьків з інвалідністю.

За станом здоров’я: чоловіки, які виключені з військового обліку або мають відстрочку за станом здоров’я, особи з інвалідністю, що їдуть на лікування військові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо категорію чоловіків, яка може виїхати за кордон.

Також ми повідомляли, кого з молодих людей можуть не випустити за кордон, хоча формально це дозволено.