Кого з молодих людей можуть не випустити за кордон, хоча формально це дозволено

Адвокат вказав на невідповідність між законом та практикою

Під час дії воєнного стану з України заборонено виїжджати чоловікам, хоча з цього правила є низка винятків. Заборона на виїзд діє для українців віком від 18 до 60 років, проте на ділі не випускати можуть уже й 17-річних.

Про те, чому це відбувається і чи є для такої заборони законні підстави, розповів адвокат Ростислав Кравець.

Він пояснив, що згідно з постановою Кабінету міністрів про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, чоловіки мають ставати на облік у рік, коли їм виповнилося 17 років. Саме таких хлопців іноді й не випускають за кордон.

На думку адвоката, вимагати дозволу на виїзд від військкомату у цієї категорії не законно, оскільки виїзд неповнолітніх дозволено, але практикується.

"Що насправді відбувається? Якщо особа досягла 17-річного віку, прикордонники вигадують, що окрім закордонного паспорта має бути дозвіл від військкомату", — констатував Кравець.

Однак тут виникає безвихідна ситуація — жоден військкомат цей дозвіл 17-річному українцю видати не зможе, адже він ще не досяг призовного віку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібно пред’явити на кордоні багатодітному батькові, щоби виїхати за межі України.