Чоловіки призовного віку можуть виїхати за кордон: названо категорію та умови

Виїзд до іншої країни здійснюється на підставі одного певного документа

До категорій українців, які можуть виїхати під час воєнного стану, належать заброньовані працівники різних служб та органів. У цьому випадку виїзд із країни може здійснюватися з робочим цілям.

Детально про виїзд заброньованих співробітників розповів Юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Про це пише 24 канали.

За його словами, заброньовані від мобілізації чоловіки, які не є держслужбовцями, мають право на виїзд за кордон за наявності документів, що підтверджують їхнє бронювання. До них відноситься витяг з рішення (наказу) Міністерства економіки. Такий виїзд має здійснюватися з метою відрядження до іншої країни. На держслужбовців поширюється броня від мобілізації.

Перелік чиновників, які можуть виїжджати за кордон

члени Кабміну, їх перші заступники та заступники;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

керівник Апарату ВР, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

керівник Офісу президента та його заступники;

керівники інших допоміжних органів та служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

голова СБУ та його заступники;

голова та члени Національної ради з телебачення та радіомовлення;

голова та члени Рахункової палати;

голова та члени ЦВК;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

секретар РНБО та його заступники;

народні депутати України;

обмудсмен та його представники;

голова Нацбанку та його заступники;

постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій та їх заступники;

судді/прокурори;

депутати місцевих рад;

працівники, заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

Ці категорії громадян можуть виїжджати з країни виключно на підставі відповідних рішень про службові відрядження та під посиленим контролем Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виїзд за кордон дозволено чоловікам призовного віку, які мають інвалідність. Виїхати з України вони можуть на підставі кількох документів.