Виїзд дозволено: названо категорію чоловіків, яка може виїхати з України

Прикордонники пояснили, які є нюанси для виїзду у цієї категорії

Виїжджати за кордон України під час воєнного стану та загальної мобілізації можуть лише деякі категорії чоловіків, у тому числі й тимчасово непридатні до військової служби. Проте за межі країни їм знадобляться певні документи.

У Державній прикордонній службі України детально пояснили, як ця категорія громадян може перетнути кордон і які в цьому випадку є нюанси.

Так, згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову на військову службу не підлягають військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк до шести місяців.

Виїзд буде дозволено на підставі довідки про інвалідність або укладання ВЛК про тимчасову непридатність. Однак варто зазначити, що чоловікам після закінчення зазначеного терміну потрібно буде повторно пройти медичну комісію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Ростислав Кравець назвав категорію військовозобов’язаних, які можуть виїжджати за кордон України.