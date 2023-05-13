Є одна важлива умова: деякі військовозобов’язані чоловіки можуть виїхати з України

Чоловіки, у яких ще не народилася третя дитина, можуть виїхати з України

Як відомо, за законами України батько трьох дітей має право залишати територію країни під час воєнного стану. При цьому чоловіки мають можливість виїхати за кордон до народження третьої дитини.

Про це у коментарі порталу "Pro Гроші" розповів голова адвокатського об’єднання "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.

За його словами, військовозобов’язані чоловіки, дружини яких чекають на третю дитину, можуть виїхати з України за певних умов.

Юрист зазначає, що факт вагітності та батьківства треба буде підтвердити документально.

Крім того, велику роль відіграє триместр вагітності, на якому перебуває дружина. Чоловіка випустять із країни у разі, якщо термін вагітності становить не менше 35 тижнів. У такому разі вважатиметься, що має вже трьох дітей.

Також за кордон мають право виїзду і ті чоловіки, у яких троє та більше неповнолітніх дітей від різних дружин. Головна умова – своєчасна виплата аліментів.

Раніше Телеграф писав про те, які документи потрібні батькам трьох дітей для виїзду з України.