Виїзд чоловіків-студентів за кордон: адвокат пояснив, чи випустять їх під час воєнного стану

Адвокат дав розгорнуте пояснення

В Україні мобілізаційні заходи, впроваджені через військову агресію росії, продовжуються. З огляду на це, чоловіки від 18 до 60 років виїхати з країни не можуть. Заборона поширюється й на студентів іноземних вишів. "Телеграф" вирішив розібратися, чи може ця категорія військовозобов'язаних отримати відстрочку від призову та виїхати в подальшому з країни.

Як у коментарі "24 каналу" пояснив юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак, студентам виїзд за кордон під час дії воєнного стану та загальної мобілізації заборонений.

За його словами, заборона на виїзд студентів як українських, так і закордонних вишів, ще на початку повномасштабного вторгнення росії був дозволений, однак пізніше, ці дозволи скасували через масові спекуляції, на які йшли чоловіки задля легального перетину кордону. Саме з того періоду студенти почали масово подавати позови до суду, аби відстояти своє право на виїзд за кордон.

Адвокат також зазначив, що наразі "єдина судова практика у цьому питанні відсутня", тож наразі остаточне рішення може ухвалити лише Верховний Суд, однак і в цьому випадку є свої нюанси.

"На практиці, навіть отримавши позитивне рішення суду, студенти все одно не можуть здійснити перетин кордону, оскільки відповідне рішення про відмову є фактично одноразовим актом і при повторному перетині такі особи знову отримують відмову", – пояснив експерт.

Також Юрчак додав, що, в рамках чинного українського законодавства, відстрочка від служби не є гарантією того, що особа матиме змогу вільно перетнути кордон, адже просто доказів того, що чоловік є здобувачем вищої освіти не на заочній формі навчання, наразі недостатньо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи мають право військовозобов'язані чоловіки виїхати за межі України під час воєнного стану за робочою візою.