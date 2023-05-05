Чи можуть чоловіки виїхати за кордон за робочою візою: роз’яснення юриста

Сама по собі робоча віза не може бути підставою для виїзду чоловіка за кордон під час війни

В умовах повномасштабної війни з російськими окупантами лише невелика категорія чоловіків має право на виїзд за кордон. Юрист розповів, чи можуть виїхати з України чоловіки, які мають робочу візу.

Про це пише "Факти ICTV".

Як пояснив юрист Максим Боярчуков, робоча віза — це документ, який надає дозвіл на офіційне працевлаштування в інших країнах. Він відноситься до довгострокових та оформляється на строк від 1 року до 3 років. До повномасштабної війни власники робочої візи без проблем перетинали кордон та легально працювали в інших країнах.

Однак під час дії військового стану, за словами юриста, робоча віза будь-якої країни ЄС не може бути достатньою підставою для виїзду військовозобов’язаного з України. Вона не є документом, що підтверджує право постійного проживання за кордоном та не надає статусу особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Таким чином, із робочою візою виїхати за кордон мають право лише ті українці, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації або мають право на виїзд з України. Без документів, що підтверджують ці обставини, виїзд для чоловіків від 18 до 60 років під час війни не можливий.

Раніше "Апостроф" розповідав, які документи потрібні для виїзду за кордон авто. Якщо за кермом перебуває людина, яка не є власником автомобіля, перелік необхідних документів розширюється.