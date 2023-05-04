Виїзд з України на авто: хто має право та які документи потрібні
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У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, які документи потрібні для виїзду з України на авто
В умовах повномасштабної війни з російськими окупантами чоловіки, зняті з військового обліку, мають право на виїзд за кордон. Для того, щоб перетнути кордон на автомобілі, потрібно мати додаткові документи.
Їхній перелік опублікувало Міністерство внутрішніх справ.
Незалежно від мети поїздки — це може бути тимчасовий виїзд за кордон, або евакуація, якщо за кермом перебуває людина, яка не є власником автомобіля, список необхідних документів розширюється.
Які документи потрібні для перетину кордону на своєму автомобілі під час війни:
- посвідчення водія за міжнародними стандартами;
- технічний паспорт з інформацією кирилицею та латиницею;
- розпізнавальний знак України на машині (UA);
- державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак вважається дійсним лише всередині України);
- договір міжнародного страхування "Зелена картка".
Тим, хто виїжджає з України машиною, власником якої є хтось інший, потрібно заздалегідь подбати ще про два документи. Їх обов’язково треба буде надати прикордонникам. Додатково буде потрібна довіреність на право керування автомобілем з позначкою про згоду власника на виїзд за кордон, а також тимчасовий реєстраційний талон на право керування авто.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що водії, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, мають право на виїзд з України, але для цього їм потрібен спеціальний дозвіл.