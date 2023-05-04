У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, які документи потрібні для виїзду з України на авто

В умовах повномасштабної війни з російськими окупантами чоловіки, зняті з військового обліку, мають право на виїзд за кордон. Для того, щоб перетнути кордон на автомобілі, потрібно мати додаткові документи.

Їхній перелік опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

Незалежно від мети поїздки — це може бути тимчасовий виїзд за кордон, або евакуація, якщо за кермом перебуває людина, яка не є власником автомобіля, список необхідних документів розширюється.

Які документи потрібні для перетину кордону на своєму автомобілі під час війни:

посвідчення водія за міжнародними стандартами;

технічний паспорт з інформацією кирилицею та латиницею;

розпізнавальний знак України на машині (UA);

державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак вважається дійсним лише всередині України);

договір міжнародного страхування "Зелена картка".

Тим, хто виїжджає з України машиною, власником якої є хтось інший, потрібно заздалегідь подбати ще про два документи. Їх обов’язково треба буде надати прикордонникам. Додатково буде потрібна довіреність на право керування автомобілем з позначкою про згоду власника на виїзд за кордон, а також тимчасовий реєстраційний талон на право керування авто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що водії, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, мають право на виїзд з України, але для цього їм потрібен спеціальний дозвіл.