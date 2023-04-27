Можете спокійно їхати на кордон: яку категорію чоловіків випустять із України навіть під час війни

Адвокат розповів, кого із чоловіків можуть випустити з України під час війни

Вже більше року в Україні триває військовий стан, а разом із ним і загальна мобілізація. Військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права залишати територію нашої країни, але тут є винятки.

Як заявив адвокат Ростислав Кравець в ефірі телеканалу "Київ", деякі категорії чоловіків все ж таки можуть їхати за межі країни.

За його словами, якщо чоловіка визнають непридатним до служби, він може виїхати з України навіть під час війни.

"Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв’язку з тим, що ви непридатні для військової служби та спокійно їдете на кордон", — сказав він.

Якщо ж чоловіка не випускають, йому слід звернутися до суду з відповідною заявою та документами, що підтверджують зняття з військового обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Ірина Леонова розповіла, що робити чоловікам, яким вручили повістку в чужому місті та чи є дії ТЦК законними у цьому випадку.