Потрібні два документи: яка категорія чоловіків може вільно виїхати за кордон

На кордоні необхідно буде надати кілька документів

Поки в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, покидати межі країни можуть лише кілька категорій чоловіків. До них відносяться батьки-одиначки. Для виїзду їм потрібно мати при собі низку документів.

Список осіб, яким дозволено виїзд, визначено частиною першою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, п’ятим абзацом цієї статті визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Таким чином, громадяни України, які самостійно виховують хоча б одну неповнолітню дитину, мають право виїжджати за межі України. Для виїзду в іншу країну чоловікові, окрім закордонного паспорта, на кордоні необхідно буде надати низку документів:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або рішення суду про визнання матері безвісти відсутнє або рішення суду про оголошення матері померлої

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні послабили умови виїзду за кордон для ще однієї категорії чоловіків. Тепер вони зможуть перетинати держкордон за спрощеною процедурою.