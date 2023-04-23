Нужны два документа: какая категория мужчин может свободно выехать за границу

Га границе необходимо будет предоставить несколько документов

Пока в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, покидать пределы страны могут лишь несколько категорий мужчин. К ним относятся отцы-одиночки. Для выезда им нужно иметь при себе ряд документов.

Список лиц, которым разрешен выезд, определен частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, пятым абзацем этой статьи определена такая категория, как женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Таким образом, граждане Украины, самостоятельно воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка, имеют право выезжать за пределы Украины. Для выезда в другую страну мужчине, помимо загранпаспорта, на границе необходимо будет предоставить ряд документов:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о смерти матери ребенка или решение суда о лишении матери родительских прав или решение суда о признании матери без вести отсутствует или решение суда об объявлении матери умершей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине ослабили условия выезда за границу для еще одной категории мужчин. Теперь они смогут пересекать госграницу по упрощенной процедуре.