Выезд из Украины без загранпаспорта: для кого это возможно

Право на выезд по внутреннему паспорту есть у нескольких категорий украинцев

Некоторые украинцы могут выехать за пределы страны не имея загранпаспорта, который входит в перечень обязательных документов при пересечении границы. При выезде эти граждане могут предъявить свой внутренний паспорт.

В Государственной пограничной службе Украины детально рассказали, кто имеет право выехать без важного документа и дали совет тем, кто планирует выезжать в другую страну.

Так, возможность пересечь границу без загранпаспорта имеют женщины, дети и инвалиды, которые эвакуируются из районов ведения боевых действий.

"В силу гуманитарных обстоятельств и ранее достигнутых договоренностей со смежными странами выезд за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения осуществляется по внутреннему паспортному документу гражданина Украины", — говорится в сообщении.

Однако несмотря на разрешение выезжать по внутреннему паспорту, в Госпогранслужбе все же рекомендуют украинцам обратиться в компетентный орган страны Евросоюза, в которую они планируют выезжать, и уточнить, достаточно ли будет данного документа для въезда в ту или иную страну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в МВД объяснили правила выезда за границу на собственном автомобиле и рассказали, какие документы нужны водителям.