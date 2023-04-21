Виїзд з України без закордонного паспорта: для кого це можливо

Право на виїзд за внутрішнім паспортом має декілька категорій українців

Деякі українці можуть виїхати за межі країни без закордонного паспорта, який входить до переліку обов’язкових документів при перетині кордону. При виїзді ці громадяни можуть пред'явити свій внутрішній паспорт.

У Державній прикордонній службі України детально розповіли, хто має право виїхати без важливого документа та дали пораду тим, хто планує виїжджати до іншої країни.

Так, можливість перетнути кордон без закордонного паспорта мають жінки, діти та інваліди, які евакуюються з районів ведення бойових дій.

"У силу гуманітарних обставин та раніше досягнутих домовленостей із суміжними країнами виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України", — йдеться у повідомленні.

Однак попри дозвіл виїжджати за внутрішнім паспортом, у Держприкордонслужбі все ж таки рекомендують українцям звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, до якої вони планують виїжджати, і уточнити, чи достатньо цього документа для в’їзду в ту чи іншу країну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у МВС пояснили правила виїзду за кордон на власному автомобілі та розповіли, які документи потрібні водіям.