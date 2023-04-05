Виїзд за кордон на авто: опубліковано список документів, які точно вимагатимуть прикордонники

Перш ніж здійснювати поїздку, необхідно перевірити всі вимоги та необхідні документи

Під час воєнного стану та загальної мобілізації виїзд за межі країни для більшості категорій осіб було заборонено. Однак існують і ті, хто все ж може легально перетнути державний кордон. Серед них і водії, котрі евакуюються з "гарячих" точок або прямують у подорож. Однак для безперешкодного виїзду їм першочергово потрібно мати на руках низку важливих документів. Яких саме — розбирався "Телеграф".

Як розповіли у Міністерстві внутрішніх справ, для того, аби виїхати за межі України під час воєнного стану, при собі необхідно мати такі документи:

водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам;

документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), який містить особисту інформацію на кирилиці та на латиниці;

розпізнавальний знак України на авто (UA);

державний номерний знак на автомобілі. Якщо на вашому авто встановлений індивідуальний номерний знак, він буде вважатися дійсним лише на території України.

дійсний договір міжнародного страхування Зелена карта (згідно зі статтею 16 Закону України Про обов’язкове страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).

При умові, що громадянин, який планує пересікати кордон не є власником транспортного засобу, то перелік документів буде трохи іншим, а саме:

довіреність на право водіння авто з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;

тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем;

технічний паспорт на автомобіль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть студенти виїхати з України під час воєнного стану — чітке пояснення від Держприкордонслужби.