Выезд за границу на авто: опубликован список документов, которые будут требовать пограничники
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Прежде чем совершать поездку, необходимо проверить все требования и необходимые документы
Во время военного положения и общей мобилизации выезд за пределы страны для большинства категорий лиц был запрещен. Однако существуют и те, кто все же может легально пересечь государственную границу. Среди них и водители, эвакуируемые с "горячих" точек или направляющиеся в путешествие. Однако для беспрепятственного выезда им в первую очередь нужно иметь на руках ряд важных документов. Каких именно – разбирался "Телеграф".
Как рассказали в Министерстве внутренних дел, для того чтобы выехать за пределы Украины во время военного положения, при себе необходимо иметь следующие документы:
- водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;
- документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий личную информацию на кириллице и на латинице;
- опознавательный знак Украины на авто (UA);
- государственный номерной знак на автомобиле. Если на вашем авто установлен индивидуальный номерной знак, он будет считаться действительным только на территории Украины.
- действительный договор международного страхования Зеленая карта (согласно статье 16 Закона Украины Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств).
При условии, что гражданин, который планирует пересекать границу, не является владельцем транспортного средства, то перечень документов будет несколько иным, а именно:
- доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
- временный регистрационный талон на право управления автомобилем;
- технический паспорт на автомобиль.
Ранее "Телеграф" сообщал, могут ли студенты уехать из Украины во время военного положения — четкое объяснение от Госпогранслужбы.