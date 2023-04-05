Выезд за границу на авто: опубликован список документов, которые будут требовать пограничники

Прежде чем совершать поездку, необходимо проверить все требования и необходимые документы

Во время военного положения и общей мобилизации выезд за пределы страны для большинства категорий лиц был запрещен. Однако существуют и те, кто все же может легально пересечь государственную границу. Среди них и водители, эвакуируемые с "горячих" точек или направляющиеся в путешествие. Однако для беспрепятственного выезда им в первую очередь нужно иметь на руках ряд важных документов. Каких именно – разбирался "Телеграф".

Как рассказали в Министерстве внутренних дел, для того чтобы выехать за пределы Украины во время военного положения, при себе необходимо иметь следующие документы:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий личную информацию на кириллице и на латинице;

опознавательный знак Украины на авто (UA);

государственный номерной знак на автомобиле. Если на вашем авто установлен индивидуальный номерной знак, он будет считаться действительным только на территории Украины.

действительный договор международного страхования Зеленая карта (согласно статье 16 Закона Украины Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств).

При условии, что гражданин, который планирует пересекать границу, не является владельцем транспортного средства, то перечень документов будет несколько иным, а именно:

доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;

временный регистрационный талон на право управления автомобилем;

технический паспорт на автомобиль.

Ранее "Телеграф" сообщал, могут ли студенты уехать из Украины во время военного положения — четкое объяснение от Госпогранслужбы.