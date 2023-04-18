Ще одна категорія чоловіків може перетнути кордон України: хто саме і що для цього треба

Для виїзду даній категорії необхідно мати при собі кілька важливих документів

Виїзд з України за кордон під час воєнного стану та загальної мобілізації більшості категорій чоловіків заборонений, однак існують й певні винятки. Серед них громадяни, які були зняті з військового обліку.

Як пояснив адвокат та голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів" Ростислав Кравець, військовозобов'язані чоловіки, що були зняті з обліку, мають можливість легально виїхати з країни під час дії воєнного стану. Однак для цього на руках вони повинні мати низку важливих документів, які перевірятимуть прикордонники.

"Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби, й спокійно їдете на кордон", — пояснив експерт.

Також Кравець додав, що при наявності вище перелічених документів, навіть ті представники Держприкордонслужби, які "не поважають конституційні права українців та чинні закони нашої держави, випустять чоловіка до іншої країни".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чекає на ухилянтів, які незаконно перетнули кордон України під час воєнного стану.