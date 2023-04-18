Еще одна категория мужчин может пересечь границу Украины: кто именно и что для этого нужно

Для выезда данной категории необходимо иметь при себе несколько важных документов

Выезд из Украины за границу во время военного положения и всеобщей мобилизации большинству категорий мужчин запрещен, однако существуют и некоторые исключения. Среди них граждане, снятые с военного учета.

Как пояснил адвокат и председатель профсоюза "Украинский независимый фонд юристов" Ростислав Кравец, военнообязанные мужчины, снятые с учета, имеют возможность легально выехать из страны во время действия военного положения. Однако для этого они должны иметь ряд важных документов, которые будут проверять пограничники.

"Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы, и спокойно едете на границу", — пояснил эксперт.

Также Кравец добавил, что при наличии вышеперечисленных документов даже те представители Госпогранслужбы, которые "не уважают конституционные права украинцев и действующие законы нашего государства, выпустят мужчину в другую страну".

Ранее "Телеграф" сообщал, что ждет уклонистов, незаконно пересекших границу Украины во время военного положения.