Виїзд дитини за кордон під час воєнного стану: чи потрібна згода обох батьків

Українцям розповіли, як правильно виїжджати із країни з неповнолітніми

З настанням тепла українців дедалі частіше цікавлять нюанси виїзду за кордон із неповнолітніми. Одне з головних питань, яке непокоїть наших громадян, — чи потрібна для перетину кордону дитиною згода від обох батьків.

Як повідомили в консульстві України в Гданську, під час воєнного стану в нашій країні діють дещо інші правила порівняно з мирним часом.

У диппредставництві нагадують, що зараз виїзд дітей віком до 16 років можна здійснювати без нотаріально засвідченої згоди другого з батьків.

Винятки поширюються на такі випадки:

при виїзді дитини у супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітнього брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб. У такому разі буде досить заяви одного з батьків, засвідченої органом опіки та піклування;

за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, у яких є дані про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону.

У консульстві зазначають, що на практиці все набагато простіше. Для перетину кордону дитиною найчастіше вистачить зазвичай і свідоцтва про народження, в якому вказано прізвища та імена батьків. При цьому разом із ним кордон має перетинати і один із батьків, ім’я якого є у документі дитини.

Найскладнішим у консульстві називають отримання документа, що підтверджує спорідненість (якщо йдеться не про батьків).

"Статус бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима у такому разі потрібно буде підтвердити оригіналами документів, що, мабуть, складніше, аніж отримати дозвіл хоча б одного з батьків на виїзд за кордон", — уточнили у відомстві.

Не буде потрібен дозвіл на виїзд дитини за кордон і в тому разі, якщо у супроводжуючої особи є письмове доручення одного з батьків. Документ має бути обов’язково засвідчений органом опіки та піклування.

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