Зняли з військового обліку: чи це дає право на виїзд за кордон чоловікам

Юрист відповів на популярне запитання

Під час воєнного стану та загальної мобілізації лише деякі категорії чоловіків можуть виїжджати за межі країни. Одне з найпопулярніших питань серед громадян на цю тему є виїзд за кордон чоловіків, знятих з військового обліку.

Адвокат Тарас Никифорчук у відео на своєму YouTube-каналі детально дав відповідь на це питання, навівши приклад ситуації, коли з України не випустили знятого з військового обліку чоловіка.

У цьому випадку йдеться про рішення Верховного Суду України, в якому підтримується рішення Апеляційного суду щодо того, що зняття чоловіка з військового обліку не означає, що йому дозволено виїзд за кордон. Ця ухвала Верховного суду від 9 березня 2023 року.

"Суди попередніх інстанцій встановили, що крім паспорта громадянина України для виїзду за кордон, позивач для проходження прикордонного контролю надав лише військовий квиток із позначкою про виключення з військового обліку відповідно до п. 6 ч. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов’язок" та військовій службі", — йдеться у заяві.

Йдеться про чоловіка, який раніше був засуджений за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину, його зняли з військового обліку, він не перебуває у ТЦК та закликати його не можуть. Але водночас отримати дозвіл на виїзд він не може.

Никифорчук додав, що є чіткий перелік осіб, які можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон. Це робиться з метою не випускати з країни військовозобов’язаних чоловіків, навіть якщо вони мають відстрочку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Роман Сімутін пояснив українцям, що дуже важливо розрізняти поняття зняття та виключення з військового обліку. У правилах перетину кордону вказується, що виїзд дозволено лише виключених.