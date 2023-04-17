Заборона на виїзд: що робити і куди звернутся, якщо вас завернули на кордоні

Виїзд з України чоловіків віком до 60 років обмежений

В Україні через воєнну агресію російської федерації діє воєнний стан та загальна мобілізація, тож виїхати з країни можуть лише декілька категорій чоловіків. Водночас і у тих, хто має право на легальний перетин держкордону, можуть виникнути певні проблеми. Що робити і куди звертатися, якщо прикордонники заборонили виїжджати розбирався "Телеграф".

Як у коментарі для видання "Факти" попередила адвокатка та юристка Ario Law Firm Надія Грищенко, усну відмову у виїзді за кордон людина оскаржити точно не зможе.

"Якщо вам відмовляють, то така відмова має бути оформлена у письмовому вигляді, а саме – у формі рішення прикордонної служби", – пояснила вона.

За словами адвокатки, в рамках чинного українського законодавства можна виділити лише два варіанти оскарження відмови у виїзді, а саме:

подача скарги до головного органу Державної прикордонної служби, адже саме він видав рішення щодо відмови у перетині державного українського кордону;

подача позову до окружного адміністративного суду про визнання дій представників прикордонної служби протиправними.

Варто зазначити, що термін для подання скарги до Державної прикордонної служби складає 30 днів з моменту її отримання. Збори за розгляд сплачувати не потрібно. Водночас Грищенко додає, що цей вид оскарження не завжди ефективний і радить одразу звертатися до суду.

"Термін для подання скарги до суду становить шість місяців з моменту отримання рішення, сплачується судовий збір, а сам розгляд справи може тривати від двох місяців. Плюс закладайте сюди ще місяць для того, щоб рішення суду набрало законної сили. Не слід виключати можливість оскарження рішення", – порадила вона.

Раніше "Телеграф" писав про заборону на виїзд з України особам чоловічої статі з 15 років — чи дійсно вона існує пояснили у Держприкордонслужбі.