Запрет на выезд: что делать и куда обратится, если вас завернули на границе

Выезд из Украины мужчин в возрасте до 60 лет ограничен

В Украине из-за военной агрессии российской федерации действует военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому выехать из страны могут только несколько категорий мужчин. В то же время и у имеющих право на легальное пересечение госграницы могут возникнуть определенные проблемы. Что делать и куда обращаться, если пограничники запретили выезжать разбирался "Телеграф".

Как в комментарии для издания "Факты" предупредила адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко, устный отказ в выезде за границу человек обжаловать точно не сможет.

"Если вам отказывают, то такой отказ должен быть оформлен в письменном виде, а именно – в форме решения пограничной службы", – пояснила она.

По словам адвоката, в рамках действующего украинского законодательства можно выделить только два варианта обжалования отказа в выезде, а именно:

подача жалобы в главный орган Государственной пограничной службы, ведь именно он выдал решение об отказе в пересечении государственной украинской границы;

подача иска в окружной административный суд о признании действий представителей пограничной службы противоправными.

Следует отметить, что срок подачи жалобы в Государственную пограничную службу составляет 30 дней с момента ее получения. Сборы за рассмотрение платить не нужно. В то же время Грищенко добавляет, что этот вид обжалования не всегда эффективен и советует сразу обращаться в суд.

"Срок для подачи жалобы в суд составляет шесть месяцев с момента получения решения, уплачивается судебный сбор, а само рассмотрение дела может длиться от двух месяцев. Плюс закладывайте сюда еще месяц для того, чтобы решение суда вступило в законную силу. Не следует исключать возможность обжалования решения", – посоветовала она.

Ранее "Телеграф" писал о запрете на выезд из Украины лицам мужского пола с 15 лет — действительно ли он существует в Госпогранслужбе.