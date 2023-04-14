Учителя бегут за границу? Образовательный омбудсмен прокомментировал популярный миф

В пиковые периоды вынужденной миграции граждан в другие страны уехали 28 тысяч педагогов.

Разговоры о дефиците педагогов в Украине из-за утечки кадров за границу безосновательны. Об этом изданию "Телеграф" рассказал первый образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

По словам чиновника, даже в начале полномасштабного вторжения, когда граждане массово уезжали из страны, количество педагогов, вынужденных мигрировать, не стало критической потерей для украинской системы образования.

"В Украине около 440 тысяч учителей. В пиковые периоды вынужденной миграции граждан в другие страны выехали 28 тысяч педагогов. Сейчас за границей остаются около 12 тысяч наших педагогов. Это очень малая доля, которая не имеет существенного влияния на общую ситуацию в стране. Более того. Некоторые из них продолжают работать в дистанционном режиме – законодательство им это позволяет, хотя в некоторых школах организация смешанного формата обучения сопровождается сложностями", — объясняет Сергей Горбачев.

Проблемой в кадровом вопросе на сегодняшний день является территориальная диспропорция, говорит образовательный омбудсмен. В регионах, в которых фиксировался большой отток граждан, педагогов действительно может не хватать.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Учителя за рубежом и модульные школы: Образовательный омбудсмен рассказал об восстановлении разрушенной системы обучения".

Напомним, ранее мы писали, что украинским педагогам обещают рост зарплат, и объяснили в чем подвох.