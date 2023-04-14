Учителя за границей и модульные школы: Образовательный омбудсмен рассказал о восстановлении разрушенной системы обучения

Преодоление образовательного кризиса потребует комплексного подхода

Уже больше трех лет украинские школьники и студенты не могут вернуться к привычному режиму обучения. С началом пандемии коронавируса в 2020-м учебные заведения вынуждены были перестраиваться на дистанционный формат работы. А с приходом в страну полномасштабной войны и без того несовершенный образовательный процесс оказался под угрозой полного срыва. Ведь первоочередной задачей стало обезопасить детей от проявлений российской агрессии. Сделав все возможное, чтобы школьники и студенты все же могли продолжать обучение хотя бы в каком-то формате, в правительстве отмечают: избежать образовательных потерь не удалось.

"Телеграф" обратился к первому образовательному омбудсмену Украины Сергею Горбачеву, чтобы выяснить, насколько сложной остается ситуация в системе образования и какие пути решения проблем видят в правительстве.

Сергей Горбачев

Восстановление инфраструктуры требует нетривиального подхода

По данным Министерства образования и науки, с начала полномасштабной войны в Украине от бомбардировок и обстрелов пострадали 3192 учебных заведения, а 332 из них были разрушены полностью. Больше всего в результате российской вооруженной агрессии пострадала образовательная инфраструктура в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

"Сейчас в дистанционном формате в Украине учатся около 1 700 000 детей. По нашим предположениям, более миллиона учеников находятся за границей. Только данные Европы говорят о почти 800 тыс. учеников интегрированных в образовательные системы ЕС, а еще добавьте к этой цифре детей, которые находятся не в странах ЕС — это США, Канада и другие", — говорит Сергей Горбачев.

Вернуть всех учащихся за парты до окончания войны вряд ли удастся – на полноценное восстановление зданий денег катастрофически не хватает, ведь большая часть государственных средств направляется на оборону страны. В частности, в бюджете на 2023 год на образование было выделено 122,12 млрд. гривен, что на 20% меньше, чем в предыдущем.

"Это один из самых главных вопросов на сегодняшний день. В условиях большой войны, когда львиная доля бюджета идет на победу над врагом, нам приходится искать нетривиальные пути решения проблем. Например, использовать опыт многих стран мира, где вместо капитальных сооружений возводят модульные здания. В первом случае на строительство уйдет минимум год, во втором — до трех месяцев. Кроме того, это сэкономит не только время, но и средства", – рассказывает чиновник.

Такие сооружения могут быть многоэтажными, имеют все необходимые коммуникации и соответствуют стандартам безопасности для учебных заведений. Экономия средств в данном случае происходит именно за счет уменьшения времени возведения сооружения и затрат на формирование железобетонного каркаса, также сэкономить помогает отказ от использования тяжелой строительной техники и уменьшение затрат на оплату труда строителей.

Стоит отметить, что в Украине уже есть опыт строительства таких сооружений. Еще в 2019 году Киевский университет имени Бориса Гринченко построил модульное двухэтажное общежитие для студентов. Однако для реализации инициативы на государственном уровне правительству придется провести достаточно большую работу по доработке законодательной базы, чтобы такие здания могли использоваться повсеместно. Первые проекты модульных школ в Украине уже разрабатываются.

На дистанции с образованием

Впервые с необходимостью перехода на дистанционный формат обучения украинские школьники и студенты столкнулись в время эпидемии коронавируса в начале 2020 года. Организация процесса стала серьезным вызовом для учебных заведений и самих учащихся, ведь требовала наличия материально-технической базы, адаптации программы к онлайн-формату и навыков самоорганизации у детей.

Двухлетний опыт такой работы помог педагогам быстрее перестроиться на работу в условиях войны, однако избежать новых проблем все же не удалось. Теперь, кроме наличия компьютеров, бесперебойного доступа к интернету и генераторов на случай блэкаута, в учебных заведениях должны быть обустроены укрытия, а также отработан четкий алгоритм действий на случай чрезвычайной ситуации во время воздушной тревоги.

Сегодня учебный процесс в Украине проходит в смешанном формате. По данным МОН, по состоянию на конец 2022 года в заведениях общего среднего образования обучалось 4 млн 31 тыс. 537 учеников. Из них очно – 1013951 ученик, дистанционно – 1892891, смешанно – 1124695 учеников. Соотношение этих форматов различно для каждого отдельного региона и зависит от приближенности области к зоне боевых действий, состоянию образовательной инфраструктуры и количеству учащихся и педагогов, постоянно проживающих на данной территории.

Стоит отметить, что дистанционное обучение, которое в период пандемии подвергалось критике из-за якобы низкого уровня вовлеченности детей в процесс, в условиях войны демонстрирует ряд преимуществ по сравнению с офлайн-форматом. В частности, частые воздушные тревоги заставляют педагогов по несколько раз в час прерывать уроки, что негативно отражается на способности детей усваивать материал и замедляет его преподавание.

В то же время, энергетический кризис, спровоцированный обстрелами критической инфраструктуры в конце 2022 года, временно лишил украинских учеников учиться в любом из существующих форматов, ведь без электроэнергии и доступа к интернету остались жители всех регионов, а офлайн-обучение было доступно не во всех областях и имело вышеупомянутые недостатки.

"Война породила огромное количество проблем разного толка, направления и глубины. В случае с общим образованием, мы получили большую измельченность групп соискателей образования, каждая из которых находится в разных условиях и нуждается в специфических решениях для решения проблемы с доступом к образованию. Мы постоянно сталкиваемся с запросами родителей относительно обеспечения детей возможностями для получения качественного образования и пытаемся делать все возможное, чтобы создать необходимые для этого условия. Несмотря на это, следует понимать, что наладить четкую систему образования в условиях войны крайне сложно", — объясняет образовательный омбудсмен.

Еще одним вызовом войны, по словам Сергея Горбачева, стал массовый отток учащихся за границу. Кроме трудностей с организацией учебного процесса в дистанционном режиме, возник вопрос, вернутся ли семьи в Украину после нашей победы. Образовательный омбудсмен отмечает: правительству необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить высокий уровень образования в Украине, в частности, продолжать развивать реформу НУШ в базовой и старшей школе, иначе выбор между обучением за рубежом и на родине может быть не в нашу пользу. Также чрезвычайно важно обеспечивать связь украинских учеников с родиной, в частности, через развитие и государственную поддержку украинских школ за рубежом.

В то же время, разговоры о дефиците педагогов в стране из-за оттока кадров за границу беспочвенны, уверяет чиновник.

"В Украине около 440 тысяч учителей. В пиковые периоды вынужденной миграции граждан в другие страны выехали 28 тысяч педагогов. Сейчас за границей остаются около 12 тысяч наших педагогов. Это очень малая доля, которая не имеет существенного влияния на общую ситуацию в стране. Более того, некоторые из них продолжают работать в дистанционном режиме – законодательство им это позволяет, хотя в некоторых школах организация смешанного формата обучения сопровождается сложностями", — объясняет Сергей Горбачев.

Проблемой в кадровом вопросе на сегодняшний день является территориальная диспропорция, говорит образовательный омбудсмен. В регионах, где фиксировался большой отток граждан, педагогов действительно может не хватать.

Вынужденные компромиссы для абитуриентов

Одной из самых сложных для решения проблем в области образования стала организация поступления в ВУЗы в условиях войны. Чтобы обеспечить украинским абитуриентам возможность получать высшее образование, правительству пришлось разработать новый подход к проведению вступительной кампании.

В частности, теперь вместо внешнего независимого оценивания (ВНО) выпускники школ сдают национальный мультипредметный тест (НМТ), а абитуриенты с прифронтовых или оккупированных территорий могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в ВУЗы.

На фоне этих нововведений в обществе начались дискуссии относительно существенного снижения порога поступления в ВУЗы. Якобы, новые требования к абитуриентам значительно ниже, чем раньше, и теперь на получение высшего образования могут претендовать те, чей уровень знаний в прошлые годы позволил бы им поступить в лучшем случае в профессионально-технические учебные заведения.

По словам образовательного омбудсмена, такие выводы ошибочны, а делать их могут только те, кто совершенно не понимает сути ВНО и НМТ.

"Тестирование позволяет провести шкалирование абитуриентов для зачисления в высшее учебное заведение и является не абсолютной шкалой, а относительной. С введением НМТ порог вступления не снизился, снизилась лишь дифференциальность выборки. Когда у нас было 60 заданий разного уровня сложности, это позволяло более качественно дифференцировать результаты, а когда их 20, возрастает фактор угадывания. Кроме того, серьезной проблемой становится разница в баллах на маргинальных уровнях, когда разрыв составляет сотые балла, однако важно понимать, что НМТ — не конкурент ВНО, а его сокращенная версия, которую пришлось внедрить на время действия военного положения", — говорит Сергей Горбачев.

Несмотря на то, что данная система не совершенна, ее разработка была продиктована необходимостью обезопасить детей и предоставить им возможность получать образование даже в условиях войны, говорит образовательный омбудсмен. Живущим в селах ученикам для прохождения тестирования приходится ездить в районные центры — для организации процесса на местах просто не хватает детей. Таким образом, чтобы сдать ВНО, им приходилось бы выезжать из своего населенного пункта по 3-5 раз, и каждый раз организовывать для этого безопасный транспорт, ночлег и укрытие на случай воздушной тревоги.

"НМТ позволяет провести срез знаний за одну сессию оценивания. В то же время, мы должны думать над тем, как безопасно проводить ВНО в условиях полномасштабной войны и постепенно возвращаться к этому механизму", — отмечает чиновник.

Механизмы преодоления кризиса уже разрабатываются

После победы над оккупантами перед украинским правительством и обществом встанет новый вызов – послевоенное восстановление государства. Этот процесс потребует не только космических объемов средств и много времени, но и большого количества высококвалифицированных специалистов с современным подходом к работе. Однако, если образовательный кризис продлится еще 2-3 года, Украина получит десятки тысяч выпускников вузов, которые не имели возможности получать полноценное качественное образование сначала из-за карантинных ограничений, а затем — из-за войны.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, чтобы не допустить такого сценария развития событий, в правительстве уже сейчас работают над созданием механизмов компенсации образовательных потерь.

"Исследование характера и масштаба этих потерь, а также их компенсация является важнейшим шагом для восстановления образовательной системы Украины. Уже в мае профильный комитет Верховной Рады планирует провести слушания по этому вопросу. Мы активно готовимся к ним и уже имеем определенные предложения. Меня очень вдохновляет, что новый министр МОН выступает за разработку и внедрение сознательной государственной политики в области образования, ведь в последние три года никаких действий в этом направлении не выполнялось. В частности, вице-премьер и профильный комитет ВР уже проводят стратегические сессии в узком кругу, а об их результатах станет известно уже в ближайшее время", – отметил чиновник.