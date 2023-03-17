Работа во время воздушной тревоги: могут ли украинцы от нее отказаться

Работодатель должен обеспечить сотрудникам безопасные условия труда

Украинцы во время воздушной тревоги могут отказаться работать. Работодатель не может им ничего предъявить за это.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, в законодательстве нет прямого запрета на работу во время воздушной тревоги, но и обязанность выполнять ее также не прописана.

По словам Уполномоченного, все работодатели должны создать безопасные и безвредные условия труда для сотрудников. Кроме того, начальник не может требовать от работника выполнять работу, если есть угроза его жизни или нарушается законодательство об охране труда.

"Работник вправе отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для жизни человека или окружающей среды. Работодатель обязан обеспечивать гражданскую защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге. А работник обязан соблюдать правила гражданской защиты во время воздушной тревоги и эвакуироваться в безопасное место", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Израиль предоставит Украине системы раннего оповещения. Они смогут отслеживать пуски ракет и БПЛА оккупантами и намного раньше извещать украинских военных об опасности.