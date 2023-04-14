Вчителі втікають за кордон? Освітній омбудсмен прокоментував популярний міф

У пікові періоди вимушеної міграції громадян в інші країни виїхали 28 тисяч педагогів.

Розмови про дефіцит педагогів в Україні через відтік кадрів за кордон є безпідставними. Про це виданню "Телеграф" розповів перший освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

За словами посадовця, навіть на початку повномасштабного вторгнення, коли громадяни масово виїжджали з країни, кількість освітян, що були вимушені мігрувати, не стала критичною втратою для української системи освіти.

"В Україні близько 440 тисяч вчителів. У пікові періоди вимушеної міграції громадян в інші країни виїхали 28 тисяч педагогів. Зараз за кордоном залишаються близько 12 тисяч наших освітян. Це дуже мала частка, яка не має суттєвого впливу на загальну ситуацію в країні. Ба більше, деякі з них продовжують працювати у дистанційному режимі – законодавство їм це дозволяє, хоча в деяких школах організація змішаного формату навчання супроводжується складнощами", — пояснює Сергій Горбачов.

Проблемою у кадровому питанні на сьогодні є територіальна диспропорція, каже освітній омбудсмен. У регіонах, в яких фіксувався великий відтік громадян, педагогів, дійсно, може не вистачати.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Вчителі за кордоном та модульні школи: Освітній омбудсмен розповів про відбудову зруйнованої системи навчання".

Нагадаємо, раніше ми писали, що українським педагогам обіцяють зростання зарплат, і пояснили у чому каверза.